Policie obvinila muže, který zabil v Mostě dítě, z pokusu o vraždu a usmrcení

Policie navrhuje poslat obviněného do vazby. „Vyšetřovatel podá státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby, o němž bude rozhodnuto v následujících dnech,“ uvedla Glogovská.

Podle místních obyvatel byl útočníkem drogově závislý muž. „Znali jsme toho, co zaútočil, i maminku dítěte,“ řekla Právu mladá žena, která postávala u pietního místa, které místní obyvatelé utvořili.

Útočník podle ní býval hodným klukem. „Pak se ale zbláznil do drog. Toulal se tu, chodil vyfetovaný. A včera v tom určitě hrály roli zase drogy. Kdyby byl normální, tak by to neudělal,“ myslí si žena.