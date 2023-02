Policie obvinila mladíka z vraždy ženy v Chotěboři, přiznal se

„Potvrdilo se i to, že má několikaměsíční dítě. To však je v péči babičky,“ přiznal kriminalista, co týmu přineslo alespoň částečnou úlevu.

„Nám se to úplně nepozdávalo, ale jiný důkaz nebyl,“ uvedl kriminalista. Následovala tak další intenzivní práce, vytěžení spousty kamerových záznamů a desítek výpovědí, domovní prohlídka. Zlom přišel v sobotu večer – dosud netrestaný mladý muž se k činu doznal, v neděli to zopakoval i před obhájcem. K motivu zatím policie více říci nechtěla, aktuální kvalifikace trestného činu se sazbou od 10 do 18 let napovídá, že nešlo o předem připravený čin.