Policie navrhla obžalovat taxikáře, kterému ujelo auto a zabilo studentku

„Čtyřiasedmdesátiletý muž byl obviněn z usmrcení z nedbalosti. Zároveň padl i návrh na obžalobu. Obviněný se vzdálil od vozidla, aniž by provedl takové opatření, aby vozidlo neohrozilo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo se pak samovolně rozjelo,“ řekla Novinkám mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Nehoda se stala na konci ledna v Myslbekově ulici v odpoledních hodinách. Muž zastavil na okraji vozovky v Bělohorské ulici auto, které se rozjelo a narazilo do tramvaje. Následně bylo nárazem odraženo do Myslbekovy ulice, kde najelo na chodník a narazilo do mladé studentky, která šla po přechodu pro chodce.