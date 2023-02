Poláci bez vybavení vyrazili na Sněžku a málem zmrzli

Pomoc přišla doslova na poslední chvíli. Promrzlé turisty, z nichž jeden měl tělesnou teplotu 32 stupňů, svezli záchranáři zprvu do nedaleké horské boudy, odkud po nezbytné stabilizaci organismu pomocí pomůcek, které pomáhají udržet tělesnou teplotu, pokračovali do nemocnice. „Byla to rychlá a efektivní akce,“ podotkl Tarczewski.