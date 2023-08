Podvodník chtěl ženu připravit o statisíce, její syn včas vypnul počítač

Ženu se podle něj v úterý snažil podvést neznámý muž smyšleným příběhem o výhodném investování do akcií ČEZ. „Zavolal jí a nabídl jí investování. Žena souhlasila a podle pokynu volajícího si do notebooku nainstalovala aplikaci pro vzdálenou podporu AnyDesk. Poté se přihlásila do internetového bankovnictví, které následně podvodník ovládl,“ uvedl mluvčí.