Podnikatel Červinka z brněnské bytové kauzy je venku z vazby

Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním Červinka usiluje o status spolupracujícího obviněného, což znamená, že výměnou za důležité informace a pomoc vyšetřovatelům při rozplétání případu by mohl dostat i výrazně nižší trest proti situaci, kdy by zapíral. To ostatně hned po Červinkově obvinění a vzetí do vazby na začátku loňského října potvrdil i jeho advokát Pavel Hála.