Podmínka za pokousání platí, i když žena psa asi vyprovokovala

Když kolem garáží procházela žena se svou vnučkou, která jela na kolečkových bruslích, došlo k incidentu, při kterém pes ženu kousl do levého lýtka. Způsobil jí dvě drobné ranky, Zranění vyžadovalo sešití a léčba trvala téměř jeden měsíc.

Průběh incidentu se nepodařilo přesně prokázat. Podle muže pes ale nikdy dříve nikomu neublížil, navíc byl zvyklý na přítomnost většího počtu lidí včetně dětí. „K útoku byl podle mého názoru vyprovokován,“ řekl. To potvrdil i jeden ze svědků, podle kterého se žena chovala hystericky, rozhazovala rukama, křičela a v jednu chvíli do psa i kopla. To ale žena popřela.