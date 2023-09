Otec ke krádeži kasičky využil malou dceru, dostal rok a půl vězení

Měl to být dokonalý zločin, na který se díky dokonalé souhře všech zúčastněných nikdy nepřijde. Ale nevyšlo to. Krádež peněz z charitativní kasičky v provozovně rychlého občerstvení v centru Brna, do níž se zapojil otec, matka a jejich čtyřletá dcera v kočárku, totiž neunikla bdělým pohledům zaměstnanců řetězce. Peníze z kasičky obratně vysypané do kočárku tak musela rodina vrátit a otec, osnovatel celého činu, skončil v policejní cele a obratem putoval před soud.

Ve zkráceném řízení dostal mladý muž osmnáct měsíců za krádež, soud mu spočítal nejen nepovedený útok na charitativní kasičku, ale také předchozí krádež mobilu z auta. Navíc musí počítat s tím, že předchozí podmíněné odsouzení mu soud přeměnění na vězení, stejně jako neodpracované obecně prospěšné práce. Spravedlnost dopadla na muže rychle, ke krádeži totiž došlo v neděli večer. Zatímco žena zaměstnávala obsluhu zdlouhavým výběrem objednávky, muž přistavil k charitativní kasičce přilepené k pultu dětský kočárek. Čtyřletá dívenka pak obratně odlepila lepící pásku, kterou bylo připevněno víko. Když se dítěti podařilo víko uvolnit, muž rychle vysypal obsah kasičky do kočárku, na peníze posadil děvče a spokojeně odjel k stolu. Po zásahu obsluhy pak s velkou nevolí peníze vrátil a pak už musel počkat na přivolané strážce zákona. Přiznal vinu a litoval Při jednání u brněnského městského soudu vyšlo najevo, že muž není žádný začátečník, který omylem sešel ze správné cesty. Loni v létě dostal obecně prospěšné práce a jen dva týdny před projednávanou věcí vyvázl s podmínkou za jinou krádež. Zatímco v jednací síni se rozhodovalo o mužově osudu, na chodbě soudu si bezstarostně hrály jeho děti pod dohledem své matky. Jejich veselé pokřikování ostře kontrastovalo s otcovým zničeným pohledem, s nímž předstoupil před soudkyni Veroniku Doležalovou. Věděl totiž, že zapírat nemá smysl, celou akci totiž kromě všímavých zaměstnanců zaznamenaly i bezpečnostní kamery v provozovně. Muž tak prohlásil svou vinu, doznal se a svého jednání litoval. Na horské dráze v Písku vypadly z vozíku čtyři děti, dvě převezli do nemocnice „Soud zhodnotil všechny okolnosti včetně přiznání a lítosti. Je ovšem třeba také vidět dosavadní život pana obžalovaného, jeho minulost. Nedodržel obecně prospěšné práce ani podmínku. Nefungovalo to tak, abyste se další trestné činnosti nedopouštěl, a to vede k tomu, že musíme přistoupit k nepodmíněnému trestu. Bohužel vy sám jste se k tomu tak postavil a už není možné dát podmíněný či alternativní trest," řekla soudkyně Doležalová a muži udělila osmnáctiměsíční vězení. „Paní soudkyně, vzdávám se práva na odvolání. Jen bych vás poprosil, abyste mi dala ještě čas rozloučit se s rodinou a zařídit si nějaké věci, nakoupit a tak. I v minulosti jsem nastoupil vždycky včas," slušně poprosil muž. „Dobře, zařiďte si ty věci, co potřebujete," souhlasila soudkyně a muži dala čas na nástup do vězení do začátku října. „A můžu se ještě zeptat, na tu podmínku, co jsem měl. Co s ní teď bude?" zajímal se ještě muž. „To vám soud asi přemění. A ještě tam máte ty nevykonané obecně prospěšné práce a je možné, že se vám to přemění taky," nezněla potěšující odpověď. „Aha, tak to jo," svěsil muž ramena předtím, než mu policisté z eskorty vydali jeho věci a nechali ho ještě jít domů. Popálená Natálka dostává od žhářů méně peněz než zdravotní pojišťovna