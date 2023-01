Nutná obrana, řekl soud k zabití mladíka na faře. Jeho kamarádovi dal devět let

Případ dvakrát na začátek vrátil Nejvyšší soud. Dosud netrestaný mladík se k činu doznal, soudy se ale nemohly shodnout na právní kvalifikaci, od které se odvíjí výše trestu, zda jde o zabití, či vraždu. Za zabití mu hrozilo tři až deset let, za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem 15 až 20 let.

„Obžalovaný jednal v nutné obraně poté, co ho poškozený napadl. Šlo mu tedy o život, a tudíž se měl právo bránit tak, aby o něj nepřišel. To bylo jednoznačně prokázáno, což je pro naše rozhodnutí zásadní,“ vysvětlil verdikt předseda senátu Martin Lýsek.

„Poté, co na obranu použil nůž, měl s ní skončit a ne pokračovat pohrabáčem. Neexistuje však objektivní důkaz o tom, jakou dobu byl ve stavu strachu, rozrušení, kolik ran pohrabáčem mu zasadil v pokoji, kde konflikt vznikl, a kolik na schodišti. Znalec nedokázal jednoznačně určit ani to, jak dlouhá byla prodleva mezi jednotlivými útoky. Proto jsme museli rozhodnout v souladu s pokynem Nejvyššího soudu ve prospěch obžalovaného,“ uvedl Lýsek.

Předloni v únoru krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a obžalovanému za to uložil trest devět let vězení. Vrchní soud v neveřejném zasedání případ krajskému soudu vrátil zpět s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spise. Po doplnění dokazování výslechem znalců soud předloni v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, kdy muže poslal za vraždu na 17 let do vězení, a předloni v listopadu jeho rozhodnutí posvětil i vrchní soud. Nejvyšší soud pak do případu zasáhl podruhé.