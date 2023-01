Obžaloba: Jak si Berbr ve fotbale upevňoval moc

V hlavní části kauzy jde po­dle obžaloby o zmanipulované zápasy Slavoje. Tomu se údajně díky pomoci Berbra, Rogoze a organizované zločinecké skupiny podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit ze třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Skupina zahrnovala i podplacené rozhodčí či fotbalisty.

„Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR. Za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého faktického dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá vybraná utkání podle požadavků obviněného Rogoze,“ napsal státní zástupce do obžaloby. Právo získalo její kopii podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Berbr měl dávat členům komise rozhodčích pokyny k nominaci rozhodčích loajálních k obviněnému Rogozovi.

Žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze dále tvrdí, že Berbr chod komise rozhodčích a činnost jejích členů nejenže ovlivňoval, ale činil tak i direktivně.

„Uděloval jim například pokyny k některým nominacím rozhodčích na jednotlivé zápasy, které vycházely ze žádostí zástupců jednotlivých fotbalových klubů včetně těch prvoligových, přičemž mu bylo obratem vyhověno. Bez jeho posvěcení se také neobešla nominace nových členů této komise,“ konstatoval státní zástupce.

Představitelé komise rozhodčích podle něj vlivu Berbra podléhali. „Konzultovali s ním nejen zásadní rozhodnutí, ale řídili se jeho pokyny i v banálních záležitostech. Obžalovaný si prostřednictvím těchto osob svůj vliv budoval i ve prospěch významnějších představitelů fotbalu v Čechách, zejména lidí z předsednictev krajských fotbalových svazů. Těm při jejich projevu vděku a příslibu oplacení připomněl budoucí volby do výkonného výboru FAČR s tím, že si to ‚vybere‘, tedy očekával od nich podporu,“ stojí dále v obžalobě.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Příbramský trenér František Straka a vedoucí mužstva Roman Rogoz (vlevo). Ten je podle informací Práva stíhán pro podezření z korupce.

Přátelská pomoc

A právě Berbr měl umožnit podplacení rozhodčích v těch případech, kdy původně nominovaní arbitři či delegáti takovou možnost neskýtali.

„Z odposlechů je také zřejmé, že návrhy delegací rozhodčích na zápasy byly obviněnému Berbrovi v případě zájmu komisí zasílány na vědomí, stejně jako návrhy kariérních postupů rozhodčích,“ uvádí dále obžaloba.

Podle státního zástupce se Berbr snažil o udržení vlivu ve FAČR i za pomoci svého kamaráda Rogoze. Ten, byť měl špatnou pověst, znal ve fotbalovém prostředí z minulosti velké množství lidí a byl schopen Berbrovi náležitě svými známostmi v pravý čas pomoct. Proto byl také jejich vztah hodně přátelský.

„To dokazuje i familiární označování taťko, synku a také skutečnost, že Berbr Rogozovi opakovaně vycházel vstříc v záležitostech, které by za běžných okolností byly zcela pod rozlišovací úroveň tak významného funkcionáře FAČR,“ konstatoval státní zástupce.

Věděl o úplatcích pro rozhodčí

Rogoz měl podle žalobce z pozice své role v klubu snahu o zajištění co nejlepších výsledků týmu, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by došlo ke zvýšení výnosů, prestiže a stoupla by tak i hodnota hráčů.

„Je ale zcela zřejmé, že se nespoléhal pouze na kvality hráčského či trenérského kádru svého týmu. Výsledky se snažil ovlivnit i přes rozhodčí. Nejprve vyzvídal od odpovědných osob z FAČR jejich nominace rozhodčích na zápas ještě před jejich oficiálním zveřejněním. Poté požádal Berbra, aby vahou své autority ve FAČR uvedené nominace v některých případech změnil,“ pokračoval státní zástupce.

Hranici mezi neetickým a již protiprávním jednáním překročil podle žalobce Rogoz v okamžiku, kdy rozhodčím nabídl peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu, které jim dopředu avizoval. Z odposlechů je prý patrné, že Berbr o jednání Rogoze v tomto směru věděl.

„Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení,“ tvrdí státní zástupce.

Úplatky rozhodčím se pohybovaly od jednotek tisíc do maximálně sto tisíc korun za zápas. Jeden z obviněných sudí vypověděl, že mu Berbr naznačoval, co by se mu líbilo.

„Žádný rozhodčí by nechtěl mít Berbra za nepřítele. Pokud chtěli kariérně postupovat, nesměli si znepřátelit někoho, kdo byl nejmocnějším mužem fotbalu. V případě neuposlechnutí jeho požadavku by hrozil neofi­ciální trest – delegování k méně atraktivním a hůře honorovaným mládežnickým zápasům nebo v krajním případě vyřazení z listiny rozhodčích na další sezonu,“ popsal situaci rozhodčí.

Berbrovi ještě státní zástupce klade za vinu zpronevěru 850 tisíc korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu v době, kdy mu šéfoval. Peníze měl nechat vyvést přes firmy s nastrčeným bílým koněm. Jednalo se podle žalobce o fiktivní nákup fotbalového vybavení pro mládež a úhradu školení trenérů.

„Převážnou část výnosu si připsal obviněný Berbr. To odpovídá i logice, byl to právě on, kdo jako jediný mohl peníze z organizace vyvést. Bez jeho pokynu či stvrzení fiktivní fakturace by daná operace nemohla proběhnout,“ uzavřel státní zástupce.

Soudce naplánoval od dubna 45 jednacích dnů, posledním je 7. prosinec 2023. Rozsudek tak zřejmě padne ještě v tomto roce. Berbrovi a Rogozovi navrhuje státní zástupce nepodmíněné tresty. Hrozí jim přitom až dvanáct let vězení.