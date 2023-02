Nigerijec měl v těle půl kila kokainu. U tachovského soudu dostal šest let

Na šest let do vězení poslal ve středu tachovský okresní soud nigerijského pašeráka drog. Pětačtyřicetiletého cizince jedoucího v linkovém autobuse z Belgie do Prahy zadrželi celníci loni na hraničním přechodu v Rozvadově poté, co na něj upozornil speciálně cvičený pes na vyhledávání narkotik.

Foto: Lukáš Silný, Novinky Ilustrační foto

Následné CT vyšetření v nemocnici ukázalo, že má v těle desítky kapslí o velkosti 40 krát 16 mm s více než půl kilogramem kokainu. Muž se přiznal, že měl drogu dovézt do rakouského Linze a dostat za to odměnu v přepočtu 50 tisíc korun. Tvrdil, že 55 naplněných ampulí spolykal pod dohledem neznámého muže v hotelovém pokoji a pak od něj dostal jízdenku na autobus s přestupem v Praze. Podle svých slov drogy pašoval poprvé. Peníze prý potřeboval kvůli tomu, že čeká s manželkou v Nigérii dítě. Rozsudek je podle státní zástupkyně Karin Hajné Steinerové pravomocný. „Všichni se na místě vzdali práva na odvolání," dodala žalobkyně s tím, že po odpykání trestu bude cizinec vyhoštěn z České republiky.