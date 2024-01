Násilník, který na Chebsku pobodal svou přítelkyni bajonetem, může dostat až 20 let

Na dvanáct až dvacet let se může dostat do vězení devětatřicetiletý muž, který v pátek v aleji mezi státní hranicí s Německem a městem Hranice u Aše pobodal historickým bajonetem svou o sedm let mladší přítelkyni.

Alej, ve které mělo dojít k útoku.Video: Rudolf Voleman, Novinky