Řidič v Prostějově naboural pět aut. Naměřili mu přes čtyři promile

„Nejprve při vyjíždění z parkovacího místa nacouval do zaparkovaného vozidla Škoda Superb. Poté se rozjel vpřed a poškodil další dvě zaparkovaná vozidla Opel a Ford. Řidič v jízdě pokračoval, přijel na kruhovou křižovatku, na které se otočil a vracel se do města. Cestou narazil do před ním jedoucího vozidla Škoda Felicia a zastavil se po pár metrech, když naboural do zaparkovaného vozidla Opel Astra,“ informoval v pátek o případu mluvčí policie Libor Hejtman.