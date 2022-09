Na auto bývalého ředitele NP Šumava spadl strom

„Okamžitě jsem zastavil, ale zprvu jsem nevěděl, co se stalo. Napadla mě srnka, ale pak jsem si všimnul třísek na proraženém předním skle. Šel jsem dozadu za auto a uviděl, že tam leží souše o průměru kmenu asi pětadvacet centimetrů. Stačilo to,“ konstatoval.

„Jeden řidič mě objel, další pak ale zastavili a viděli, že mám na ruce a v obličeji krev. Naštěstí to nebylo nic vážného a sám jsem si zavolal policisty na 158. Ti pak kontaktovali záchranku,“ dodal Mánek.

„Celé mi to potvrzuje, že o lesy je třeba pečovat a nenechávat je hnít ve jménu nějakých ideologií. Zvlášť kolem cest a turistických tras jsou tyto hlouposti ponechávaní stojících stromů k zetlení nebezpečné,“ je přesvědčený Mánek.

„Pokaždé se tím někdo zabývá, až když se něco stane. Prevence schází. My jsme souše za mého vedení kolem cest a turistických tras důsledně odstraňovali, i když si na to aktivisté, kterým je kůrovec vzácnější než lidský život, stěžovali,“ dodal.

Kdyby prý byl správcem lesa u zmíněné silnice, celý by si jej prošel a zkontroloval, zda tam nejsou další stromy, které by mohly spadnout do vozovky.