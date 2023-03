Muže z Lounska nalákali na sex. Gang mladíků ho však svázal a oloupil

Poškozený se již v září na sociální síti seznámil s profilem ženy, který mu začal psát a chtěl se s ním sejít. Údajná žena uvedla, že pro muže pošle kamaráda, aby ho odvezl do Podbořan. Muž s tím souhlasil a do přistaveného auta nastoupil.

Policie neměla moc informací, a tak vyšetřování trvalo delší dobu, ale nakonec se podařilo přijít na stopu pětici mužů ve věku od 17 do 22 let. Všichni byli obviněni z loupeže, vydírání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Na jednoho lupiče byla uvalena vazba, protože by mohl uprchnout do ciziny. Zbývající jsou vyšetřováni na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody, u mladistvého až 5 let.