Muž si v obchodě v Brně ukousl z koláče a pak ho vrátil do regálu. Po kapsách měl šest voňavek

Do potyčky s ostrahou a pracovníky jednoho z brněnských obchodních center se dostal v pátek 34letý muž, který si v centru počínal jako doma. Na prodejní ploše si vyhlédl chutný koláč, do kterého dvakrát kousnul, a pak jej vrátil do regálu mezi ostatní pečivo. K tomu se neúspěšně pokusil ukrást tři lahve piva.

Foto: Novinky Městská policie

Článek Jeho počínání si všimla ostraha, která zalarmovala strážníky. Když muž pochopil, že jsou na cestě, začal se vzpouzet a pokusil se utéct, v čemž mu ale ostraha zabránila. „Muže to údajně rozčílilo natolik, že všechny přítomné začal verbálně, ale i fyzicky napadat. Hlídka strážníků okamžitě přivolala kolegy z republikové policie. Muž byl totiž v posledních třech letech za majetkové skutky odsouzen," popsala mluvčí strážníků Jana Pokorná. Při čekání na republikové policisty si strážníci všimli, že muž má u sebe celkem šest krabiček s různými parfémy. Jeho vysvětlení, že je před měsícem koupil v jiném obchodě, se nezdálo být příliš věrohodné, strážníci proto kontaktovali pracovníky nedaleké drogerie. Ti záhy z kamerových záznamů zjistili, že muž parfémy v hodnotě šesti tisíc korun pronesl přes pokladny bez placení asi hodinu před tím.