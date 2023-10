Muž podpálil byt se spící rodinou. Dostal 16 let vězení

„To, co je v obžalobě, je pravda. Ale nejsem žádný vrah, chtěl jsem jen poničit dveře. Byl jsem ale pod vlivem alkoholu. Moc toho lituju a chtěl bych se omluvit i celé rodině za to, co jsem spáchal,“ uvedl obžalovaný Jiří B. u soudu. Současně požádal o zařazení do věznice, kde by mohl pracovat, a souhlasil i s navrženou ústavní protialkoholní léčbou.