Muž měl svou známou v Sokolově znásilnit, okrást a vyhrožovat jí zabitím. Hrozí mu až deset let

Muž podle policie přišel v půlce října za svou známou do bytu. Nejprve po ní chtěl peníze, když mu je odmítla dát, vytáhl na ni nůž a začal jí vyhrožovat, že ji zabije.

Do toho na stole připravil blíže nespecifikovanou drogu a ženu nutil, aby si dala. Ta to zprvu odmítala, ale nakonec se ze strachu o život podvolila.

Tím to ale zdaleka neskončilo. Obviněný muž ji pak zatáhl do pokoje, kde ji měl začít svlékat a nutit k sexu. Žena se sice bránila, muž jí ale měl svázat ruce a vyhrožovat jí s nožem v ruce, tak se bránit přestala a obviněný ji znásilnil.

Na druhý den se podle šetření za ženou vrátil a znovu ji několik hodin vyhrožoval, že ji znásilní a zabije. Nakonec ale odešel, aniž by cokoliv provedl.

Do třetice se k ženě do bytu vnutil na přelomu října a listopadu. Opět jí měl ohrožovat nožem a tahat z ní peníze, pak si ale přiložil nůž k zápěstí, a naopak ženě vyhrožoval, že si něco udělá sám. Když to k ničemu nevedlo, ukradl jí z kabelky peníze, cigarety a sušenky.