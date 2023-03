Za požár v Severochemě má muž zaplatit 157 milionů

Machovi hrozily za obecné ohrožení z nedbalosti dva roky až osm let vězení, vinu nepřiznal. Verdikt není pravomocný. Na místě se odvolala státní zástupkyně, která požadovala nepodmíněný trest na čtyři až 4,5 roku. Obhajoba žádala zprošťující rozsudek.

Požár zachvátil Severochemu 29. května 2017. Oheň se rychle šířil a provázely ho výbuchy sudů naplněných chemikáliemi. Požár byl tak intenzivní, že ho nebylo možné z krátké vzdálenosti hasit pěnou, jak je obvyklé, ale šlo to jen zdálky.

Proti Machovi svědčilo, že byl popálený na ruce, a na základě svědecké výpovědi jeho kolegy se vědělo, že čerpal chemikálie do kanystrů, které tam byly nalezeny.

Mach vypovídat na policii i před soudem odmítl. Dnes opět jen uvedl, že lituje toho, co se tehdy stalo. „Mohlo se stát komukoliv, kdo by na to pracoviště přišel,“ dodal.