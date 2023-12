Muž, který měl v Plzni ubodat družku, zůstane za mřížemi. Útoku přihlížela 13letá dcera oběti

Muž, kterého ve středu zadrželi kriminalisté krátce poté, co měl v Plzni ubodat svoji partnerku, už zůstane za mřížemi. Státní zástupce v pátek podal návrh na jeho vzetí do vazby, muž ale už dostal v listopadu výzvu k nástupu do věznice, kde si má odsedět 1,5 roku za napadení policistů. Soud tak pravděpodobně muže rovnou pošle do výkonu trestu.

Muže obviněného z vraždy přivádí eskorta k plzeňskému soudu. Video: Patrik Biskup, Novinky

Článek K útoku došlo ve středu kolem 16. hodiny v jednom z bytů ve Žlutické ulici na sídlišti Lochotín. Podle informací Novinek byla v bytě i 13letá dcera oběti. Té muž nijak neublížil. Napadenou zhruba 50letou ženu převážela sanitka na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice. Žena na následky rozsáhlých zranění později zemřela. Jak Novinky zjistily, měla několik bodných ran v hrudníku a v zádech. Foto: Patrik Biskup, Novinky Muže obviněného z vraždy přivádí eskorta k plzeňskému soudu. Podle svědků šlo o problémovou dvojici. „Z bytu byl často slyšet křik. Vzájemně se napadali. Několikrát do měsíce sem kvůli nim jezdili policisté,“ řekl Novinkám jeden ze sousedů. Muž pobodal v Plzni partnerku. Ta v nemocnici zemřela