Muž, který drzému školákovi dupl na hlavu, dostal podmínku

Senát v čele s předsedou Janem Špetou při ukládání trestu zohlednil především to, že obžalovaný nemohl předpokládat nízký věk poškozeného, a to především s ohledem na jeho fyzické proporce a chování během jejich vzájemného incidentu.

Podle zatím nepravomocného rozsudku Nauš v reakci na vztyčený prostředníček nejprve zasypal hocha ranami pěstí a pak mu dupl na hlavu. Tomu se jen díky náhodě a pasivní obraně nestalo nic vážného. U pokusu těžkého ublížení na zdraví na osobě mladší 15 let je trestní sazba až 12 let vězení, státní zástupce požadoval pro útočníka pět let.

Incident se odehrál předloni loni v září na ulici a zachytila ho městská kamera. Předcházel mu konflikt, kdy chlapec měl nejprve při míjení v zúženém místě chodníku údajně strčit do malého dítěte obžalovaného a po následné slovní roztržce ukázat muži neslušné gesto.

„Obžalovaný pak úmyslně a bez varování nezletilého napadl. Chytil ho zezadu za krk a povalil na zem, kde ho nejprve několikrát udeřil pěstí do hlavy a pak mu na ni dupnul,“ popsal útok státní zástupce Jiří Richtr. Podle něj se mladík na zemi schoulil do klubíčka a kryl si rukama hlavu.

Nemohl vědět, že jde o dítě

„Obžalovaný se s poškozeným neznali a viděli se velice krátce během pár minut trvajícího fyzického incidentu. Jen těžko tak mohl správně vyhodnotit otázku jeho věku,“ uvedl Špeta a upozornil na to, že konflikt nevznikl někde před školou, internátem či sportovištěm, kde se lze očekávat výskyt dětí.

„Jak vyplývá z obžaloby, příčinu incidentu zavdal svým nevhodným chováním poškozený. Z kamerového záznamu sice není zřejmé, zda z jeho strany došlo přímo ke strčení do syna obžalovaného, ale je tam vidět určitý nešikovný manévr. Musíme vycházet z toho, jak obžalovaný vnímal chování nezletilého, který sám uvedl, že poslal obžalovaného do pr..le a vztyčil na něho prostředníček. S ohledem na takové chování máme značné pochybnosti o tom, že obžalovaný mohl subjektivně vnímat, že jde o osobu mladší 15 let. Pak jsme nemohli tuto okolnost pro aplikaci přísnější trestní sazby zohlednit k tíži obžalovaného,“ vysvětlil Špeta.

Přehnal jsem to, litoval muž útoku na školáka, kterému dupl na hlavu Krimi

Podle něj je jasné, že obžalovaný vyhodnotil situaci špatně, ať už je to osoba mladší, nebo starší 15 let. „Takhle jednat neměl, ale na druhou stranu šlo o emotivně vypjatou atmosféru, což ho samozřejmě neomlouvá. Při své fyzické převaze a intenzitě útoku mířeného na hlavu si musel být vědom toho, že může způsobit závažnější poranění,“ konstatoval předseda senátu.

K rozhodnutí o podmíněném trestu Špeta vyzdvihl zejména plné doznání obžalovaného a upřímně projevenou lítost. „Obžalovaný má vyživovací povinnost k nezletilým dětem. Pokud bychom ho uvěznili, pak by tři děcka zůstala bez potřebných finančních prostředků. Domníváme se, že dospěl do takového věku, kdy si uvědomí, že nemůže řešit své spory tímto způsobem. V daném případě se zřejmě cítil v právu, avšak toto právo uplatnil způsobem společenský nepřípustným,“ prohlásil předseda senátu s tím, že soud dal Naušovi šanci na to, že bude vést řádný život.

„Rozhodli jsme o nejdelší možné zkušební lhůtě pět let. Pokud se během ní obžalovaný dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, byť i přestupku, nebudeme s ním už mít žádné slitování a půjde na tři roky do výkonu trestu,“ uzavřel Špeta.

Foto: Patrik Biskup, Právo Josef Nauš u soudu.

Obžalovaný muž před soudem řekl, že toho, co udělal, lituje. Nesouhlasil ale s navrženým trestem. „Bohužel jsem se nechal hloupě vyprovokovat,“ prohlásil Nauš.

Podle jeho verze hoch při míjení v úzké části chodníku strčil do jeho malého syna. „Šel dál, tak jsem na něho křičel, co to dělá, proč strčil do malýho. Začal nadávat mé přítelkyni, tak jsem ho doběhl a chtěl jsem, aby se jí omluvil. Jenže on šel dál, pořád nadával a ukázal mi fakáče. Tak jsem ho znovu dostihl, a to už jsem si bouchnul,“ dodal obžalovaný muž.

Družka Nauše potvrdila, že poškozený do jejich malého syna strčil. „Když jsme se ho zeptali, proč to udělal, tak mi začal nadávat, že jsem pí.., kráva a ať držím hubu. Já ho odhadovala, že je mu tak dvacet let. Byl stejně vysoký jako můj přítel. Poslala jsem ho do pr..le,“ popisovala svědkyně.

Napadený chlapec před soudem popřel, že by do někoho strčil. „Obžalovaný mi začal sprostě nadát a řval, že mi zmlátí. Já jsem na to reagoval tak, že jsem ho poslal do pr..le a ukázal vztyčený prostředníček. Pak mě napadl. Je to neomluvitelné,“ řekl mladík.