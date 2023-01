Muž čelí obvinění za výhrůžky redaktorovi ČT Hynkovi

„Natáčel jsem tehdy reportáže o tom, že paní Lipovská s Janou Bobošíkovou šly jednat do Poslanecké sněmovny v době, kdy se řešila volba do Rady ČT a hospodaření ČT. Následně došlo k situaci, kdy paní Lipovská přišla do ČT s policejní ochrankou, kde jsem po ní chtěl vyjádření k této věci. No a začaly mi přicházet na Messengeru výhrůžné zprávy,“ řekl ve středu Právu redaktor Hynek.