Mladík dostal za smrt bezdomovce přísnější trest. Dva roky

Vrchní soud (VS) v Olomouci v pondělí zpřísnil mladíkovi trest za smrtelné zranění bezdomovce u nádraží v Šumperku na dva roky vězení. U krajského soudu původně dostal podmíněný trest na 1,5 roku se zkušební dobou tří let. VS tak vyhověl odvolání státního zástupce, který požadoval přísnější trest. Mladistvému za těžké ublížení na zdraví a krádež hrozilo až osm let za mřížemi. Verdikt je pravomocný.

Foto: Envato elements Ilustrační foto

„Původní trest byl nepřiměřeně mírný. Krajský soud nepřihlédl k tomu, že mladistvý spáchal více trestných činů. V úvahu nevzal ani následek počínání obžalovaného a skutečnost, že útočil z banální příčiny. Navíc nevedl řádný život ani před spácháním skutku, ani po něm. Nespolupracoval s probačním úředníkem, nestudoval a dál holdoval alkoholu," vysvětlil Právu mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Incident se odehrál 8. července 2021. Mladík, kterému bylo letos v lednu 18 let, v noci fyzicky napadl dva bezdomovce a jednoho přitom okradl. Jeden z poškozených, 55letý muž, na následky zranění zemřel. Mrtvého našli náhodní kolemjdoucí o několik hodin později. Policisté okamžitě rozjeli rozsáhlé pátrání, které je přivedlo na stopu nezletilého mladíka. Ten skončil ve vazbě, ze které byl ale ještě před hlavním líčením propuštěn.