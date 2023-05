Miliardář Zemek nemusí platit miliony

„Vrchní soud upravil na základě odvolání žalovaného částečně rozsudek soudu prvního stupně, a to zrušením výroku o náhradě škody,“ řekl Právu mluvčí VS Stanislav Cik.

Vrchní soud se případem zabýval znovu poté, co miliardář uspěl se svou stížností k Ústavnímu soudu (ÚS), v níž namítal porušení svých práv v kauze jeho fotovoltaické elektrárny VT Sun v Chomutově.

Dvaasedmdesátiletý Zemek uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, která zahrnovala tříleté vězení s podmíněným odkladem na pět let a peněžitý trest ve výši osmi milionů korun. Jenže brněnský krajský soud kromě toho, že ji schválil, připojil k dohodě ještě náhradu škody v částce 18,6 milionu korun.

„Stěžovatel výslovně uvedl při sjednávání dohody, že nesouhlasí s náhradou škody, ta ani nebyla součástí dohody. Legitimně očekával další dokazování ohledně nárokované škody a měl za to, že o ní soud bude rozhodovat samostatně v dalším řízení,“ uvedl Šimíček.

Podle obžaloby Zemek spáchal zvlášť závažný zločin podvodu. Zemkova solární elektrárna VT-Sun získala licenci 31. prosince 2010 v době, kdy nebyla dokončená, přičemž tak získala vyšší cenu za odběr. Důvodem bylo to, že pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 platila garantovaná výkupní cena elektřiny 12 150 korun za megawatthodinu na 20 let, od roku 2011 tato cena klesla na 5500 korun za megawatthodinu. Podle obžaloby vznikla škoda minimálně 107 milionů korun.