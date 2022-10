Mezi nejhledanějšími zločinci Interpolu je 12 Čechů

„Mezinárodní zatýkací rozkaz je vydáván v případě, kdy je předpoklad, že pachatel trestného činu uprchl z České republiky do zemí mimo EU. Podstatný tedy není trestný čin, ale teritorialita. Hledaní jsou tak například jak pachatelé násilné trestné činnosti, tak pachatelé podvodů, či výrobci a distributoři drog,“ uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön.

Podle něj některé případy mohou být vyřešeny za několik měsíců a jiné v řádech let, závisí to na právním prostředí a úrovni navázaných kontaktů.

Jedním ze stále hledaných ve spolupráci s Interpolem je exposlanec ČSSD Petr Wolf, který se ukrývá od roku 2013. Byl odsouzen na šest let vězení za to, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun.

Vše bylo pečlivě naplánované, Procházka začal ve firmě na pobočce v Českobratrské ulici na pražském Žižkově jako klíčník pracovat čtyři měsíce před loupeží a sobotní směnu měl sám. Dodávku, kterou řídil jeho komplic Milan Čermák, opatřili logy G4S a vrátný ani dispečer nezkontrolovali, zda firmě patří. Oba muži tak mohli bez obav přemístit 450 kilogramů bankovek v celkové hodnotě 540 891 700 korun do dodávky.

Sám Procházka ještě dokončil směnu. Na loupež se přišlo až druhý den ráno, to už ale Procházka odjel do německého Frankfurtu nad Mohanem. Odtamtud prchl neznámo kam, jeho poslední stopa rok po loupeži vedla do Dominikánské republiky. Zatím nebyl dopaden. Procházka i Čermák byli v roce 2012 odsouzeni k devíti letům vězení.