Lékař, který opilý posílal pacienta za Mengelem, dostal pokutu 50 tisíc

„Obžalovaný se dostal do stavu, kdy mohl ohrozit život a zdraví pacientů,“ uvedl samosoudce Milan Anderle. Uložený trest je podle něj dostatečný. Zákaz činnosti, který původně navrhovala státní zástupkyně, by byl podle Anderleho nepřiměřeně přísný .

„Nemocnice obžalovaného hodnotí jako naprosto bezchybného lékaře, jehož přístup jak po odborné tak lidské stránce pacienti chválí,“ pokračoval Anderle. Jak dodal, ze strany obžalovaného se jednalo o mimořádné vybočení z jinak řádně vedeného života. „Jeho činnost lékař je přínosem pro zdraví lidí v České republice,“ uzavřel Anderle.

Foto: Patrik Biskup, Právo Lékař Jurij Talanov u domažlického soudu

Podle spisu se Talanov během noční služby na interní ambulanci z 31. května na 1. června 2020 opil a skončil na střeše špitálu, kde jej spícího našli k ránu hasiči. Policistům nadýchal přes jedno a půl promile a následný rozbor krve kromě alkoholu potvrdil ještě stopy po diazepamu. V průběhu večera ošetřil tři lidi. První dva pacienti neměli vážné potíže, toho posledního, Petra S., přivezla manželka kolem 23. hodiny s náběhem na infarkt. Obžalovaný lékař ho proto nechal převézt záchrankou do plzeňské nemocnice. Ještě předtím ho ale měl nutit cvičit.

„Pacienta, který přišel s bolestí na hrudi, nechal padesátkrát zvednout židli. Chtěl po něm dělat kliky a dřepy. To je přece strašný, ne? Buď je pod vlivem, nebo je to magor,“ líčila přivolaná záchranářka do telefonu svému nadřízenému.

Ten na to reagoval slovy: „Podle těch šíleností, jak popisujete jeho chování, nemá ve službě co dělat. Pošlu tam policii, ať koná.“ I telefonát Talanova s dispečerkou záchranné služby s žádostí o převoz pacienta byl zvláštní. Tvrdil jí totiž, že pacienta posílá za doktorem Mengelem, se kterým to má domluvené.

U soudu se lékař k pití alkoholu přiznal. Tvrdil, že s tím začal až po ošetření posledního pacienta, kterým byl právě Petr S. „Pohádal jsem se doma s manželkou. Chtěla se rozvést a vzít si děti. Dostal jsem se do velkého psychického stresu a myslel si, že alkoholem se mi uleví,“ vypovídal Talanov.

Podle svých slov byl v takovém rozpoložení, že nejprve uvažoval o tom, že se nechá ve službě vystřídat. „Třásly se mi ruce a potil jsem se. Nemohl jsem dobře dýchat. Jenže nebyl nikdo, kdo by mě zastoupil,“ pokračoval lékař. Druhým dechem ale prohlásil, že rozhodně nebyl ve stavu, kdy by nebyl schopen rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé pro pacienta.

„Moje chování se mohlo někomu zdát podivné a neadekvátní. Bylo to prostě tím psychickým rozpoložením,“ sdělil obžalovaný muž.

K hovoru, kde zmiňuje Mengeleho (německý lékař, který za druhé světové války prováděl morbidní a sadistické experimenty na vězních v koncentračních táborech – pozn. red.) uvedl, že v určitých vypjatých chvílích nejedná člověk úplně správně, tak jak by měl.

Jeden z členů policejní hlídky, která byla přivolána do nemocnice, u soudu řekl, že lékaře nemohli najít. „Prošli jsme všechny lékařské pokoje, ale bez výsledku. Bylo nám jasné, že se před námi schovává,“ vypověděl praporčík František Šup. Když Talanova objevili v pět ráno hasiči na střeše, policistům se po pozitivní dechové zkoušce přiznal.