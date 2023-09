Kriminalisté vytvořili podobu neznámého mrtvého. Na kusy rozřezané tělo se našlo před 19 lety

Trestný čin vraždy začali kriminalisté vyšetřovat 13. prosince 2004, kdy byl u obce Radošovice na Benešovsku nalezen trup s horními končetinami a jednou dolní končetinou. Části těla byly uloženy do černého pytle a velké kostkované tašky. Na hrudníku bylo tetování krevní skupiny B (III) Rh, které je dle policie typické v postsovětských republikách.

Policie doufá, že by muže mohl někdo poznat. „Pokud muže na vyhotovených rekonstrukčních fotografiích poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by pomohly s jeho ztotožněním, ozvěte se prosím kriminalistům do Benešova, kteří případ neztotožněného muže šetří na tel. číslo 974 871 531 nebo 974 871 357,“ požádala mluvčí.