Konopný vězeň Dvořák opět žádá o milost

Listinu tak na stůl znovu dostal ministr Pavel Blažek (ODS), který loňskou žádost zamítl. Teď řekl, že by rád agendu předal novému prezidentovi. Není tak zatím jasné, kdo se kauzou nakonec bude fakticky zabývat.

Žádost o milost se opírá o několik argumentů: stojí v ní, že Dvořák svým jednáním nezpůsobil žádnou škodu nebo újmu na zdraví. Také připomíná, že činy, za které je odsouzen, již nejsou od roku 2022 ani přestupkem. A to díky novele zákona, podle níž se zvýšil přípustný limit obsahu THC u konopí s obsahem do 1 procenta.

Právo v této souvislosti kontaktovalo také Dvořákova právního zástupce Martina Dindoše, který žádost o milost podal za iniciativu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research. S Dvořákem je v pravidelném telefonickém kontaktu.