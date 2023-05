Kauza psychiatra Cimického se rozšíří o další ženy

„Lhůta pro skončení vyšetřování byla prodloužena do 20. června,“ sdělil ve čtvrtek Právu bez dalších podrobností mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala.

O kolik žen se jedná, o jaké skutky a trestné činy, to nesdělila. Podle důvěryhodného zdroje redakce by však mohlo jít o tři až čtyři další ženy, vůči kterým se měl Cimický v minulosti chovat tak, že ho za to policie v posledních týdnech nově obvinila.