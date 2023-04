Jednu z obžalovaných v bizarní kauze vraždy soud pustil z vazby. Zubařku tam nechal

Muž se prý pak svlékl, lehl si do postele a upadl do bezvědomí. Mladší z žen mu pak do třísla a do zápěstí vpíchla anestetikum Supracain a pořezala ho – bez porušení větších cév – v daných místech skalpelem. Muž proto začal krvácet, což ženy řešili hadry a lavorem.