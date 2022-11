Jedenáct let se schovával před vězením, policie ho teď z Afriky nemocného přivezla do Prahy

O převozu Seidla ve čtvrtek informoval server Seznam Zprávy a bez uvedení jména také česká policie. Podle dřívějšího vyjádření Seidl uprchl z obav před odvetou podsvětí.

Ihned po zmizení muže se do pátrání po něm zapojili kriminalisté z Příbrami v čele s expertem na pátrání Vladislavem Martincem. „Ten během několika let intenzivně sledoval stopu uprchlého muže v ČR a několika evropských státech, včetně Velké Británie a Kanárských ostrovů. Poznatky o přesném výskytu však opakovaně dostal s mírným zpožděním, které vždy umožnilo muži zmizet. V roce 2014 bylo zatčení muže velmi blízko, když se údajně vrátil do Příbrami a chtěl se bez platných dokladů ubytovat v jednom z místních hotelů. I tentokrát však muž unikl, když z recepce hotelu uprchl. Přesné informace o jeho pobytu se několik let nedařilo zjistit,“ informoval ve čtvrtek mluvčí Policejního prezidia David Schön.

V roce 2020 se Seidl měl objevit znovu v Příbrami a komunikovat s rodinou na sociálních sítích, prověřování těchto poznatků však k zatčení ani tentokrát nevedlo.

Úřadům se po 11 letech na útěku přihlásil jeden z nejhledanějších Čechů Krimi

Pátrání podle policie nabralo nový směr na začátku letošního roku, kdy byl vypátrán na území Gambie. Policisté čekali na vhodný okamžik k zatčení, hledaný muž se konec koncem února sám obrátil na zastupitelský úřad v Dakaru. Po 11 letech na útěku byl zatčen a osm měsíců čekal v senegalském vězení na vydání do Česka. Extradiční řízení skončilo na konci října, kdy senegalské ministerstvo spravedlnosti povolilo vydání vězně do ČR.

Policisté dopravili Seidla do Česka letecky, se zapojením tzv. air marshalů cizinecké policie, kteří jsou experty na zajišťování leteckých eskort a bezpečnosti na palubách letadel. „Ihned po přistání si uprchlíka převzal tým příbramských kriminalistů, kteří převozem do jedné z pražských věznic završili jedenáctileté úsilí o dopadení tohoto muže,“ uvedl policejní mluvčí. Seznam Zprávy napsaly, že policisté využili běžnou linku přes Paříž do Prahy.

Vykradl optiku a hasičárnu

Seidl, v příbramském podsvětí známý pod přezdívkou Sádlo, byl v roce 2010 za vykradení optiky, hasičárny a pokus o vykradení bankomatu odsouzen k šesti rokům ve věznici s ostrahou. Po odečtení dvou let strávených ve vazbě mu zbývaly čtyři roky za mřížemi. K výkonu trestu na podzim 2011 ale nenastoupil, z Česka odletěl na Kanárské ostrovy. Bylo po něm vyhlášeno mezinárodní pátrání.

V roce 2016 byl zařazen na list nejhledanějších zločinců Evropy, který vydává Europol a každá země na něj může vložit dva zločince. U Seidlova profilu na seznamu nejhledanějších osob Europolu je vedle majetkové trestné činnosti uveden také nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo přečin napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice. Za tyto skutky však v Česku pravomocně odsouzen nebyl, uvedly Seznam Zprávy.

Chce požádat o prezidentskou milost

Muž tvrdí, že neuprchl kvůli nástupu do vězení, ale obával se pomsty ze strany podsvětí. Serveru už dříve řekl, že v kauze vykradení zámku Orlík v roce 2010 svědčil proti svým kumpánům jako utajovaný svědek. Policie ale jeho identitu údajně prozradila a on se bál, že by mu šlo ve vězení o život. Skrývání před policií se Seidl rozhodl ukončit s odůvodněním, že je ve špatném psychickém stavu a bez peněz.

Seidl je podle svého obhájce Davida Korby skutečně ve špatném zdravotním stavu. „Řekl mi, že už má asi šest měsíců odraženou ledvinu, která ho bolí. Močí krev, ukazoval mi celé tělo, které má posázené otevřenými boláky, a cítí se mizerně,“ řekl Seznam Zprávám advokát.

Předpokládá, že jeho klient bude vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zřejmě převezen do nemocnice. Hodlá také požádat prezidenta Miloše Zemana o milost.