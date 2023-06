Jaguar na Hradecku závodil s toyotou. Pak havaroval a řidič utekl

Hlídka policie vyjela k nehodě Jaguaru S Type v Libřicích v úterý po jedenácté hodině večer. Dle zjištění řidič nepřizpůsobil rychlost v zatáčce, projel do protisměru, vyjel mimo silnici a narazil do mostku. Vlivem nárazu bylo auto odhozeno do rozvaděče.