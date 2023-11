Instruktor MMA brutálně zmlátil známého. Roznášel jsem nenávist a zlo, řekl u soudu

Zapálenému milovníkovi bojových sportů a instruktorovi klubu MMA měla dojít trpělivost s jeho známým, o šest let mladším mužem, jenž mu pomáhal vést bar s diskotékovými akcemi. Podezříval ho, že ho okrádá, že se mu vyhýbá, že ho chce o jeho bar připravit. Rozhodl se si to s ním vyřídit.

Na své chalupě ho měl proto opakovaně brutálně napadnout pěstmi, lokty i údery francouzskou holí do všech částí těla a vážně zraněného ho pak podle obžaloby na místě nechal a zamkl, aniž by mu přivolal pomoc. Protože měl pokus o vraždu spáchat s rozmyslem, hrozí mu za to 12 až 20 let vězení.