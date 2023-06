Hrozivý střet motorky s dodávkou u Prahy, dva těžce zranění

O značném štěstí i přes těžká zranění může hovořit řidič motorky a jeho spolujezdkyně, kterým u Prahy podle policie vjel do cesty řidič dodávky. Obě osoby z motorky, která se při čelním střetu doslova zapíchla do čela nákladního auta, odvezla záchranka do nemocnice.

Střet motorky s dodávkou u PrahyVideo: Pavel Jaňurek, Novinky

Nehoda se stala v Tursku v okrese Praha-západ krátce před 10:30, podle mluvčí policie Michaely Richterové 30letý řidič dodávky odbočoval z hlavní silnice a zřejmě přehlédl motorku značky Honda v protisměru. Následoval čelní střet. Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Následky střetu motorky s dodávkou v Tursku Čtyřiapadesátiletý řidič motocyklu utrpěl těžká zranění a po zajištění dýchacích cest ho záchranka vrtulníkem přepravila do nemocnice, jeho 19letou spolujezdkyni rovněž s těžkými zraněními odvezli zdravotníci sanitkou, informovala mluvčí záchranky Monika Nováková. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Ze záběrů z místa nehody vyplývá, že se motorka s dodávkou střetly čelně. Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Střet motorky s dodávkou u Prahy