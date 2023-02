Gay a lesba z Prahy si pořídili dítě. Následný spor vyvrcholil najatým rváčem

Začalo to hádkami o příjmení dítěte, poté o místě jeho výchovy a následně i o to, kdo a kdy se bude o syna starat, protože jeho rodiče spolu odmítli bydlet. Na řadu dokonce přišel opatrovnický soud, který rozhodl o střídavé péči. Jenže ani to vzájemnou nevraživost rodičů nevyřešilo. Situace se vyhrotila tak, že Věra a její partnerka Monika skončily minulý týden na lavici obžalovaných u Obvodního soudu pro Prahu 9.