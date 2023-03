Exministryně Valachová: Do dotačních řízení jsem nezasahovala

Všichni jmenovaní ve čtvrtek na lavici obžalovaných poslouchali, jak Valachová opakovaně popřela, že by kdy zasahovala do dotačních řízení a projektů sportovních klubů, v nichž žádaly ministerstvo o finance.

„V žádném případě jsem nečinila absolutně žádné pokyny v komunikaci, nic, co se týká žádostí (o dotace). Nebylo to ani možné, protože ministr nebyl součástí několikastupňové kontroly dotačních řízení,“ uvedla Valachová na dotaz soudu, zda při svých výjezdech do krajů obdržela informace či přímo žádosti o pomoc s projekty a na základě toho pak vydala nějaké instrukce podřízeným.

„Obžalovaní neustále přinášejí nové a nové verze, co v době těch programů bylo. Já ale celou dobu říkám, že jsem do těch řízení nevstupovala, o čemž Kratochvílová i Bříza moc dobře věděli… Naopak Bříza byl poučován, že nesmí komunikovat s žadateli o dotace,“ bránila se Valachová s tím, že problém byl u někoho jiného.

V tom okamžiku vstoupil do výslechu svědkyně státní zástupce Ondřej Trčka s tím, že to vyplynulo z odposlechů. Na jeho výstup ale nesouhlasně a hlasitě reagovali obhájci s tím, že Trčka nemá co zasahovat do výslechu svědkyně, a hovořit dokonce za ni. Situaci nakonec uklidnila soudkyně, která opět převzala otěže jednání a žádala o vysvětlení přímo Valachovou. Ta poté doplnila, že když byl uchazeč o dotaci odmítnut kvůli formálním nedostatkům, řízení s ním bylo ukončeno, a tedy bylo možné mu to veřejně sdělit, jinak bylo dotační řízení striktně neveřejné.