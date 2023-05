Dvojnásobný vrah ze Svitávky je po smrti

„Kolem sedmé hodiny ráno jsem se vzbudila a věděla jsem, že maminka a brácha už by měli být doma. Říkala jsem si, že se ale možná cestou z noční stavili na nákup. Když pořád nešli, vzala jsem koše, že je vynesu, a vyšla jsem ven. V tu chvíli jsem uviděla na zemi ležet bráchu a pak i maminku,“ popsala Novinkám krátce po činu dcera.

Motivem podle všeho bylo to, že žena se s útočníkem po dlouhém vztahu rozešla. „Hned mě napadlo, že to byl on, že jim ublížil. Měli jsme spory, nedokázal se smířit s rozchodem,“ navedla dcera policisty na mužovu stopu.