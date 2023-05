Senior střelil při přepadení herny v Olomouci ženu do hlavy, za vraždu dostal doživotí

Od roku 1966 byl celkem třináctkrát soudně trestán převážně pro násilnou trestnou činnost, ve vězení strávil 48 let. V roce 1983 byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 21 let i za vraždu. Ve výkonu trestu v Leopoldově usmrtil kladivem svého spoluvězně. Naposledy z vězení vyšel loni na začátku února.

Senior podle obžaloby poté, co vstoupil do herny, namířil na ženu revolver, který odcizil svému vnukovi, se slovy: „Vážená, navalte dvacet tisíc, nebo jste mrtvá, to vám říkám já.“ Žena na jeho požadavek nepřistoupila, peníze vydat odmítla. Po slovní potyčce, poté, co se snažila vzít obžalovanému zbraň, ji podle žalobce Jindřicha Pazdery z bezprostřední blízkosti střelil do hlavy.