Dopravní nehoda ve Šluknově skončila tragicky, policisté hledají svědky

„Při projíždění zatáčky v Zámecké ulici se nejprve bočně střetla dvě protijedoucí vozidla, a to osobní automobil Citroen a nákladní vozidlo Volkswagen. Následně po střetu řidič osobního vozidla Citroen narazil do zdi budovy u silnice. V autě se těžce zranila spolujezdkyně, kterou záchranáři transportovali do ústeckého traumacentra,“ popsala nehodu policejní mluvčí Eliška Kubíčková.