Cyklista srazil na Zlínsku chodce, zranil ho a z místa ujel. Pátrá po něm policie

Cyklista jel podle ní ve směru od Malenovic do Tečovic po účelové komunikaci podél silnice, před ním šel po pravé straně chodec. Zřejmě se dostatečně nevěnoval řízení jízdního kola, protože při jízdě do chodce jdoucího před ním narazil.

„Oba aktéři po střetu upadli. Chodec utrpěl zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice. Cyklista po pádu nasedl na jízdní kolo a odjel do Tečovic, aniž by zraněnému poskytl první pomoc,“ konstatovala mluvčí.