Cyklista, koloběžkář, jezdec na jednokolce. Počty přestupků jdou do tisíců

Omyl. A většina z nich to moc dobře ví. Jezdci na koloběžkách, ať už s elektrickým pohonem, nebo lidskou silou, jsou považováni za cyklisty. Ti mají dle zákona mnoho povinností, mimo jiné nesmí jezdit po chodníku a po přechodu pro chodce. Jezdit mají na silnici vpravo a respektovat značky a semafory. Děti do 18 let mají mít přilbu, pro děti do 10 let platí výjimka a mohou jezdit po chodníku.