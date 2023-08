Chtěl prodat hodinky za 750 tisíc. Zájemce mu s nimi utekl

O pár dní později se oba sešli na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Zájemce si ještě jednou hodinky nasadil na ruku a společně šli do bankovní pobočky, kde mělo dojít k převodu peněz. „Po vstupu do vestibulu banky však kupující odstrčil prodávajícího a i s hodinkami na ruce utekl směrem do ulice Havlíčkova, kde přeskočil plot a zmizel z dohledu. Poškozený se snažil pachatele pronásledovat, bohužel marně,“ dodala policejní mluvčí.