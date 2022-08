Chtěl jsem žít klidný život, řekl obžalovaný ze znásilnění. Dostal devět let

Muži původně hrozila sazba až 12 let vězení. „Trest odnětí svobody ve výši devíti let uložený za více trestných činů je přiměřený, pokud byl uložen mírně v horní polovině zákonné trestní sazby. Trest vyhoštění byl sice uložen v maximální možné výměře, nicméně ze samotného rozsudku vyplývá, jaké nebezpečí ze strany obžalovaného pro zájmy chráněné trestním zákoníkem na našem území hrozí,“ uvedl předseda senátu Vladimír Štefan.

Cizinec i před odvolacím soudem vinu popíral, tvrdil, že nejsou důkazy o tom, že by se nacházel na místě činu, a žádal zproštění v celém rozsahu. „V lednu 2020 jsem přijel do této země s ideální představou. Chtěl jsem žít v klidu. Žil jsem v klidu do doby, než na mě hodili tento trestný čin,“ řekl. Podle žalobce Jaroslava Kouřila však důkazy svědčí o jeho vině. „Obžalovaný se po celou dobu řízení snažil prokázat, že celé trestní řízení bylo jakýmsi komplotem policie, svědků a poškozených vůči jeho osobě. Jeho vina byla nepochybně prokázána kombinací přímých a nepřímých důkazů,“ uvedl Kouřil.