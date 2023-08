Chlapec si při sjíždění trailu vrazil brzdovou páku do stehna

Páku cyklistické brzdy si vrazil do stehna ve středu odpoledne sedmiletý chlapec u Lipové-lázní na Jesenicku. Záchranáři ho museli transportovat do nemocnice. Na místě jim pomáhali i hasiči. Právu to ve čtvrtek řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Foto: HZS Olomouckého kraje Zraněný chlapec spadl při sjíždění trailu.

Článek Hoch podle ní při sjíždění terénní trasy na Lipovských stezkách nezvládl poslední zatáčku a při pádu z kola se v něm nešťastně zaklínil. K zásahu byli povoláni jeseničtí hasiči, kteří při příjezdu na místo společně se záchranáři dítěti rychle a šetrně pomohli. „Jakákoli manipulace s bicyklem byla pro chlapce velmi bolestivá, proto jej záchranáři zajistili léky. Následně jsme brzdový mechanismus opatrně z kola odmontovali, aby mohl být hoch i s nezvyklým předmětem ve stehně transportován do nemocnice,“ uvedla Balážová. Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové zraněný nebyl v ohrožení života. „Byl při vědomí, normálně komunikoval, spolupracoval s námi,“ konstatovala s tím, že po prvotním ošetření byl chlapec letecky transportován na dětské traumacentrum Fakultní nemocnice Brno. „Ve stehně jsou velké cévy, a tak by při vytahování brzdy mohlo dojít k masivnímu krvácení, případně vážnějšímu zranění a v Brně se na dětské úrazy specializují,“ vysvětlila. Turistka v Jeseníkách uklouzla. Musel pro ni vrtulník Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.