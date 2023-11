Bývalý policista známý z kauzy Kajínek je za mřížemi. Nezaplatil peněžitý trest

Společně s Kreuzerem dostalo peněžité tresty v řádu stovek tisíc korun dalších pět spoluobžalovaných. Všichni podle Boučka částky do poslední koruny uhradili.

Ve skutečnosti ale některé obrazy malovala plzeňská výtvarnice Lenka Sýkorová, které soud uložil rovněž peněžitý trest. Aby kresby Sýkorové působily jako několik set let stará díla, sušil je Kovářík několik desítek hodin ve speciálně upravené udírně. S využitím falešných dokumentů o původu obrazů se Kováříkovi s Kreuzerem podařilo prodat přes prostředníky 70 padělků za 10 miliónů korun.

Kreuzer začátkem 90. let šéfoval policejní zásahové jednotce. V té době jej požádal o pomoc podnikatel Antonín Vlasák s tím, že ho vydírá podnikatel Štefan Janda. Kreuzer následně naplánoval jeho zatčení, ale den před realizací Jandu a jednoho jeho ochránce zastřelil podle soudu Jiří Kajínek a dostal za to doživotí. Kreuzer byl na počátku součástí vyšetřovacího týmu, který měl vraždu Jandy a Juliána Pokoše objasnit. Později ho nadřízení z vyšetřování stáhli pro podezření, že ovlivňoval svědky. On tvrdí, že ho odstavili proto, aby neodhalil styky podnikatelů a policie.