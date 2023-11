Brutálně zavraždil otce. Není dne, abych si na něj nevzpomněl, tvrdil u soudu

„Nic nepopírám ani nezlehčuji. Jsem si vědom toho, co jsem udělal. Byl to zkrat, nic plánovaného. Nikdy jsem nebyl agresivní, ani ve vztahu k rodičům. Nenapadal jsem je, ani nikoho jiného. Není dne, abych si na otce nevzpomněl. Mám na něj i pěkné vzpomínky. Žili jsme spolu padesát let. Pak přišla tragédie, která se neměla stát,“ řekl u vrchního soudu před vynesením rozsudku obžalovaný.