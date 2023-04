Babiš Čapí hnízdo nevytvořil kvůli dotaci, vysvětluje soudce verdikt

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace. Barešova výpověď podle soudce ale přinesla řadu podstatných informací, které podporují závěr o nevině obžalovaných.

„Z důkazů (…) vyplývá, že důvodem vytvoření Farmy Čapí hnízdo byly spíše rodinné vztahy, dotace byla druhořadá a řešila se nanejvýš jako podpůrný argument, a to až poté, co už bylo rozhodnuto, že projekt nebude realizovat Agrofert. Postoj obžalovaného Babiše byl takový, že nově vzniklá firma bude projekt realizovat bez ohledu na to, zda se dotaci podaří obžalované Nagyové získat,“ uvedl Šott.