Auto narazilo do stromu na Zlínsku. Zranily se čtyři ženy

Osobní auto v sobotu odpoledne narazilo v kopcích u Zádveřic - Rakové na Zlínsku do stromu poté, co řidička sjela mimo silnici. Ve vozidle cestovaly čtyři ženy. Všechny utrpěly zranění a musely být transportovány do nemocnice. Na místě zasahovali také hasiči.

Foto: HZS Zlínského kraje Takto vypadalo auto po nehodě

Článek „Na místo jsme vyslali hasiče z Vizovic a profesionální jednotku ze Zlína. Vizovičtí hasiči ihned po příjezdu zahájili předlékařskou první pomoc, ke které se poté přidali i jejich zlínští kolegové,“ řekla Právu v sobotu večer mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. K vytažení zraněných použili hasiči i páteřovou desku. „Postupně zraněné ženy předávali posádkám zdravotnické záchranné služby. Ty je následně do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ doplnila Javoříková. Hasiči také u vozidla provedli protipožární opatření a odpojili autobaterii. V době zásahu záchranářů byla silnice obousměrně uzavřena, což velmi komplikovalo v místě dopravu a vytvořily se dlouhé kolony. „Proto, jakmile to situace dovolila, byla silnice zprůjezdněna alespoň jedním jízdním pruhem a doprava řízena kyvadlově,“ dodala mluvčí. Foto: HZS Zlínského kraje Hasiči a záchranáři zasahují u nehody Auto vylétlo ze serpentin na Jablonecku, řidič náraz do stromu nepřežil Krimi