Aktivisté budou znovu blokovat dopravu v centru Prahy

Upozornila řidiče, aby se místu vyhnuli, protože předpokládá výrazné dopravní komplikace. Akci mají organizátoři řádně nahlášenou a její trvání očekávají do šesti odpoledne.

Okolo Bruselu vede dálniční okruh, na který je napojeno několik dalších dálnic, například směrem na Gent, Antverpy, Lovaň nebo Lille. Paříž má vnitřní i vnější okruh, aby řidiči do centra nemuseli vůbec vjíždět. Praha oproti tomu má jen rozestavěný Pražský okruh, jehož dokončení je v nedohlednu.

„Zákaz kvůli omezení dopravy přichází v úvahu spíše zcela teoreticky za stavu, kdy by shromáždění blokovalo určitou oblast dlouhodobě (dle situace, ale určitě více než několik hodin) a znemožnilo například přístup občanům k jejich bydlišti, do zaměstnání a podobně, případně dlouhodobě znemožnilo zásobování a tyto potřeby by nešlo realizovat jinak, například pěším přístupem,“ uvedl již dříve mluvčí magistrátu Vít Hofman.