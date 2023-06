Za pokus o dvě vraždy a znásilnění v Karlových Varech potvrdil soud Afghánci 22 let

„Zůstává nesporným a nezpochybnitelným, že pachatelem byl obžalovaný Asmat Širzád. Odvolacím námitkám obžalovaného nelze přisvědčit,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. „Jeho obhajoba je založena na polemice co, kdy a jak se mohlo odehrát,“ doplnil soudce. Podle Zelenky také nejsou žádné důvody pro posouzení uloženého výjimečného trestu jako nepřiměřeně přísného.

Zmínil také, že první z obětí byla silně podnapilá a druhou zase neměl prý v úmyslu v bezvědomí znásilnit. Širzádův obhájce se také pozastavil nad tím, že mladý Afghánec měl možnost obě ženy usmrtit, nicméně tak neučinil. Soudu právní zástupce navrhoval rozsudek zrušit a vrátit do Varů k dalšímu projednání. Ke zvážení také navrhl snížení výše trestu, který je podle něj nepřiměřeně přísný.

Širzád přijel z Německa do Karlových Varů s kamarády slavit Silvestr. V pokoji na hotelu vypili lahev vodky. Pak šli tančit do klubu, kde dále popíjeli. Pak už si Širzád podle svých slov pamatuje jen novoroční ohňostroj.

„Nebyl jsem v normálním stavu,“ vypovídal u karlovarského soudu obžalovaný muž. Dále tvrdil, že mu v klubu zřejmě někdo hodil něco do pití. „Možná nějaký prášek. Předtím jsem byl v dobré náladě. Pak jsem byl mimo. Ještě si pamatuji, že proti mně běží policista. Chtěl vidět doklady a potom na mě vytasil zbraň. Já si musel lehnout na zem,“ dodal.

Širzád se podle verdiktu nejprve snažil přesvědčit k pohlavnímu styku sedmatřicetiletou ženu, když se mu to nezdařilo, bodl ji nožem třikrát do hrudi a do břicha. O několik hodin později pak zaútočil na devatenáctiletou ženu s tím, že po ní chce sex. Když se snažila utéct, tak ji začal rdousit, dokud neomdlela. Širzád pak ženu částečně obnažil a manipuloval s jejími kalhotkami, aby dosáhl uspokojení, a pak utekl. Policie ho zanedlouho dopadla, Širzád pak nadýchal přes jedno promile alkoholu. Od obou skutků se Širzád u hlavního líčení distancoval.